Швейцария отменила участие российских истребителей в международном авиашоу
Швейцарское оборонное ведомство решило отказаться от участия российских пилотов и самолетов в военном авиашоу в западношвейцарском Паерне - AIR14 PAYERNE.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.
"Это соответствует позиции воздержания от контактов с Россией в военной сфере, которая сейчас практикуется", - говорится в сообщении.
"Важно и во времена кризисов поддерживать контакты. Однако военные контакты имеют особое значение, и в нынешней ситуации необходимо от них воздерживаться", - отмечается в сообщении оборонного ведомства Швейцарии.
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"Это решение было согласовано со швейцарским внешнеполитическим ведомством", - говорится в сообщении.
Перед этим в программе мероприятия, которое состоится в конце августа - начале сентября, было предусмотрено участие авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил РФ "Русские витязи".
Летчики должны были показать фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-27. Нынешнее шоу является юбилейным и посвящается 100-летию военно-воздушных сил Швейцарии.