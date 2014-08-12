Швейцария отменила участие российских истребителей в международном авиашоу

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

"Это соответствует позиции воздержания от контактов с Россией в военной сфере, которая сейчас практикуется", - говорится в сообщении.

"Важно и во времена кризисов поддерживать контакты. Однако военные контакты имеют особое значение, и в нынешней ситуации необходимо от них воздерживаться", - отмечается в сообщении оборонного ведомства Швейцарии.

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"Это решение было согласовано со швейцарским внешнеполитическим ведомством", - говорится в сообщении.

Перед этим в программе мероприятия, которое состоится в конце августа - начале сентября, было предусмотрено участие авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил РФ "Русские витязи".

Летчики должны были показать фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-27. Нынешнее шоу является юбилейным и посвящается 100-летию военно-воздушных сил Швейцарии.