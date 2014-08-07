Количество умерших от вспышки лихорадки Эбола выросла до 932 - ВОЗ

00:08, 07 августа 2014
Мир
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что количество умерших от вспышки лихорадки «Эбола» в Западной Африке возросло до 932.


Нигерия, самая густонаселенная африканская страна и другие, где была зафиксирована вспышка, подтвердили 5 новых случаев заболевания и одну смерть, передает Радио Свобода.

Испания направила в Либерию медицинский оборудованный самолет, чтобы привезти домой священника, который заразился «Эболой».

По сообщению медиков Саудовской Аравии, человек, который сдавал тест на эту лихорадку по возвращении из Сьерра-Леоне, умер в больнице от сердечного приступа.

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Между тем состояние американского медика, который был инфицирован «Эболой» в Либерии, улучшается после применения неутвержденных лекарств перед эвакуацией в США.

Руководители ВОЗ и эксперты в настоящее время проводят двухдневную встречу, на которой обсуждают ситуацию со вспышкой «Эболы».

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