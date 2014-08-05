Роскомнадзор может заблокировать Русскую службу BBC

Лоскутов в опубликованном 31 июля интервью публично призывал выйти на несанкционированный «Марш за федерализацию Сибири», главный лозунг которого «Хватит кормить Москву!».

Сотрудники Роскомнадзора направили руководству Русской службы BBC письмо о необходимости удаления данной записи с сайта из-за информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка. Однако редакция Русской службы BBC проигнорировала уведомление.Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Роскомнадзору.

"По-хорошему за такие публикации мы можем моментально заблокировать ресурс. Если идти по этому пути, то мы можем заблокировать сайт Русской службы BBC полностью на территории нашей страны. Даже не только можем, а обязаны это сделать, потому что Роскомнадзору было предписано требованием Генеральной прокуратуры блокировать доступ к ресурсам и сайтам, публикующим информацию такого характера", — пояснил собеседник "Известий".

По его словам, в службу стали поступать заявления граждан с требованием объяснить причины бездействия властей в отношении призывов к беспорядкам.

Источник, близкий к Роскомнадзору, отмечал, что в связи с этими требованиями 3 августа руководству русской службы BBC вновь было выслано предупреждение, которое также не было выполнено. На данный момент Роскомнадзор расследует факт неисполнения редакцией своих требований.

Замглавы ведомства Максим Ксензов подтвердил «Известиям» факт существования данных уведомлений, однако от дальнейших комментариев отказался.

Напомним, власти России настойчиво пытаются помешать проведению марша за федерализацию Сибири.