Навальный назвал "шизофренией" реакцию Кремля на проведение марша в Сибири

Российский оппозиционер Алексей Навальный поражен реакцией Кремля на запланированный в Новосибирске марш за федерализацию.

Об этом он написал на своем сайте.

"Просто поразительная история с этим "Маршем за федерализацию Сибири", который проводят в Новосибирске. Даже непонятно, куда ссылку дать, чтобы объяснить, что такое этот марш, тем, кто не в курсе (а это почти все). Из-за локального мероприятия местных активистов Роскомнадзор устроил целую истерику и вынес предупреждения 14 (!!!) СМИ о недопустимости размещения информации о марше", - написал он.

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При этом, уверен Навальный, организаторы собирались всего лишь провести марш за федерализацию - выступить за то, чтобы в их регионе оставалось больше денег и полномочий.

"В общем, шизофрения полная, а самое правильное объяснение, похоже, это", - резюмирует оппозиционер.