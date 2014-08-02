У Путина пытаются помешать проведению марша за федерализацию Сибири

Генеральная прокуратура России добилась блокировки групп в социальных сетях под названием "Марш за федерализацию Сибири". Так, данные странички заблокированы в Facebook и "ВКонтакте".

"Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 27-27-2014/Ид2520-14 от 31.07.2014", — гласит надпись при попытке загрузки страниц в России. В заблокированной встрече "ВКонтакте" согласились участвовать 935 человек, сообщает ZN.UA.

Кроме того, предупреждения Роскомнадзора из-за освещения подготовки к маршу получили сразу 14 российских СМИ. Среди них, по данным "Коммерсанта", "Полит.ру", Regnum, "Новый регион", "Росбалт", Slon.Ru и уже заблокированный российскими провайдерами "Грани.ру".

Ведомство нашло в их материалах призывы к участию в противоправных мероприятиях. Как отмечает "Коммерсант", речь идет о публикациях, посвященных "Маршу за федерализацию Сибири".

Как сообщает "Эхо Москвы", накануне Slon.ru убрал интервью по поводу этой акции с новосибирским художником Артемом Лоскутовым. Сообщалось, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры.

Заместитель главного редактора Полит.ру Борис Долгин говорит, что они пока не получали документов Роскомнадзора, однако он не согласен с формулировкой надзорного ведомства о том, что в материалах есть призывы к нарушению территориальной целостности страны.

"Марш за федерализацию Сибири" ("Сибирский марш") запланировали в Новосибирске на 17 августа. Организаторы подали в мэрию уведомление об акции с участием 350 человек.

Согласно информации организаторов, автономия от Москвы позволит сибирякам ввести льготы и дополнительные надбавки для лиц, проживающих на территориях с суровыми климатическими условиями; ввести региональную составляющую в налог на добычу полезных ископаемых, что приведет к более справедливому распределению доходов между местным и федеральными бюджетами; "реализовать свое конституционное право на собственные, более независимые от центра органы власти и ликвидировать идиотскую ситуацию, когда все решения принимаются в Москве правительством, где нет представителей".

Заявленная цель марша - образование автономной Сибирской республики в составе России.

Российский оппозиционер Борис Немцов считает, что поддержка Кремлем сепаратистов на востоке Украины приведет к росту сепаратизма в самой России: «Я неоднократно говорил, что война с Украиной приведет к центробежным тенденциям и росту сепаратизма в России. Бумеранг всегда возвращается».

Стоит отметить, что на прошлой неделе российский президент Владимир Путин подписал законы, ужесточающие ответственность за призывы к сепаратизму.

За подобные действия с использованием интернета в РФ теперь предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.