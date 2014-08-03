Умерла мать Ходорковского
17:56, 03 августа 2014Мир
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Сегодня умерла Марина Ходорковская, мать опального российского предпринимателя и бывшего политзаключенного Михаила Ходорковского. Ей было 79 лет.
REUTERS
По сообщениям, она умерла в клинике в Берлине, где проходила курс лечения от рака.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Марина Ходорковская стала известна своими выступлениями после ареста сына.
Михаил Ходорковский, бывший руководитель и фактический владелец бывшей российской нефтяной компании ЮКОС, пробыл в заключении а России десять лет по ряду обвинений в уклонении от уплаты налогов и других финансовых злоупотреблениях. Часть этих обвинений правозащитники признают сугубо политическими. Его освободили по помилованию в декабре прошлого года.
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