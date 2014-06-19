В Германии опубликована книга Ходорковского о тюремной жизни

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информационное агентство DPA. Книга состоит из 21 очерка и опубликована в берлинском издательстве Galiani.

В очерках Ходорковский лишь косвенно касается своего собственного тюремного бытия, но «дает четкое описание российской лагерной системы с присущей ей коррумпированностью, правовым произволом и иррациональностью». В заключении автор резюмирует, что «в лагерной системе, как в зеркале, отражается российское общество».

Бывший глава и совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. 20 декабря 2013 года был освобожден по указу президента России Владимира Путина. Литературную деятельность Ходорковский начал в 1992 году, когда вышла его первая книга «Человек с рублем», написанная в соавторстве с Леонидом Невзлиным. В 2010 году был удостоен литературной премии журнала «Знамя» за «Диалоги» с писательницей Людмилой Улицкой.