Более половины россиян доверяют отечественным СМИ – опрос

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса, внимание россиян к украинским событиям сохраняется – 64% респондентов внимательно следят за происходящим.

Телевидение остается главным источником информации для подавляющей части населения (94%), что приводит к полной уверенности в объективности преподносящейся там реальности.

Также опрос показал, что «в конфликте на Юго-Востоке Украины россияне принимают сторону ополченцев, признавая проведенные на Донбассе (77%) и в Крыму (86%) референдумы и одобряя участие российских добровольцев в действиях ополчения (66%)».

Читайте такжеАгентство Киселева окончательно скатилось с катушек: омские ниндзя призвали Порошенко прекратить АТОВместе с тем большая часть респондентов (51%) высказалась против военного вмешательства России.

Кроме того, по данным опроса, для 63% россиян президент Украины Петр Порошенко остается нелегитимным президентом Украины. Только 17% опрошенных признают его избрание законным.

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*** Опрос проводился 18-21 июля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.