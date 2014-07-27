В Китае от тайфуна "Матмо" пострадали более 2,5 млн человек
12:50, 27 июля 2014Мир
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По меньшей мере 13 человек стали жертвами тайфуна "Матмо" в Китае. Всего в результате стихийного бедствия пострадали более 2,5 млн китайцев, сообщает Министерство гражданской администрации КНР.
REUTERS
Девять человек погибли в провинции Цзянси (Восточный Китай), еще четверо - в Гуандуне (Южный Китай), уточняет министерство, передает ИТАР-ТАСС.
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В 185 уездах в восьми провинциях по всему морскому побережью страны тайфун вызвал наводнения, оползни и сели. Через стихийное бедствие 289 тыс. человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома. 37 тыс. эвакуированных остались имущества и нуждаются в срочной помощи.
"Матмо" - десятый тайфунв Китае с начала 2014 года. По предварительным подсчетам, прямые экономические убытки от "Матмо" оценивается в 3,37 млрд юаней (около 547 млн долл.).
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