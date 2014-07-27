В Китае от тайфуна "Матмо" пострадали более 2,5 млн человек

Девять человек погибли в провинции Цзянси (Восточный Китай), еще четверо - в Гуандуне (Южный Китай), уточняет министерство, передает ИТАР-ТАСС.

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В 185 уездах в восьми провинциях по всему морскому побережью страны тайфун вызвал наводнения, оползни и сели. Через стихийное бедствие 289 тыс. человек были вынуждены экстренно покинуть свои дома. 37 тыс. эвакуированных остались имущества и нуждаются в срочной помощи.

"Матмо" - десятый тайфунв Китае с начала 2014 года. По предварительным подсчетам, прямые экономические убытки от "Матмо" оценивается в 3,37 млрд юаней (около 547 млн долл.).