Число жертв сильнейшего тайфуна на Филиппинах превысило 6 тысяч

Число жертв самого губительного за всю историю Филиппин супертайфуна «Хайянь» («Йоланда») возросло до 6 тысяч 9 человек, без вести пропали почти 1,8 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на сводку национального Совета по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось о гибели 5 тысяч 924 человек.

По последним данным, от стихийного бедствия в той или иной степени пострадали почти 16 миллионов филиппинцев.

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Власти считают, что восстановление разрушенного или поврежденного тайфуном жилья займет не менее трех лет.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппинский архипелаг обрушиваются десятки тайфунов. Супертайфун «Хайянь» прошел через всю центральную часть Филиппин в начале ноября. Он превзошел по размаху последствий самое губительное до недавнего времени стихийное бедствие в истории страны — цунами 1976 года в заливе Моро, которое унесло жизни 5-8 тысяч жителей южного острова Минданао.