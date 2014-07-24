BBC: В России отменили год Польши

Об этом сообщает Российская служба BBC.

"Это решение правительства. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр культуры Малгожата Омилановска однозначно оценили, что в нынешней политической ситуации, и всего того, что происходит на Украине, в ситуации, когда был сбит самолет, невозможно проведение Года Польши в России", - сообщила пресс-секретарь правительства Малгожата Кидава-Блоньска.

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