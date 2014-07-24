BBC: В России отменили год Польши
07:24, 24 июля 2014Мир
1 0
Польское правительство отменило мероприятия Года Польши в России, запланированные на 2015 год, из-за ситуации в Украине.
Польша отказалась проводить свой год в России / Фото УНИАН
Об этом сообщает Российская служба BBC.
"Это решение правительства. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр культуры Малгожата Омилановска однозначно оценили, что в нынешней политической ситуации, и всего того, что происходит на Украине, в ситуации, когда был сбит самолет, невозможно проведение Года Польши в России", - сообщила пресс-секретарь правительства Малгожата Кидава-Блоньска.
Читайте такжеЯценюк и Сикорский обсудили вызовы, возникающие в связи с российской агрессиейЭто решение польских властей означает также отмену всех мероприятий в рамках Года России в Польше в 2015 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter