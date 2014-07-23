В Магадане два самолета смыло дождем в реку

В городе и одном из районов Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как пишет Лента.ру, рекордное количество осадков в Магаданскую область принес сильный циклон. За вторник, 22 июля, и ночь среды в Магадане выпало 175 миллиметров осадков, что составляет три месячных нормы и является рекордом за всю историю метеонаблюдений, сообщили в пресс-службе правительства региона. В реках области зафиксирован резкий подъем воды.

В связи со сложившейся ситуацией режим ЧС объявлен в Магадане и Хасынском районе. Паводок, по данным МЧС РФ, разрушил один частный дом, еще 46 подтоплены. Власти создали два пункта временного размещения, способных принять 450 человек. Сейчас там размещены 16 местных жителей.

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Также затоплены два участка федеральной трассы «Колыма», несколько дорог местного значения, отменены автобусные рейсы. Из одного из оздоровительных лагерей спасатели эвакуировали 215 детей.

По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, от циклона могут пострадать еще четыре региона — Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский Край и Якутия, — где ожидается повышение уровня воды в реках.