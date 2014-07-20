В США суд обязал табачного гиганта выплатить $23 миллиарда вдове курильщика
15:08, 20 июля 2014Мир
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Американский суд обязал второго крупнейшего производителя сигарет в стране RJ Reynolds выплатить 23,6 миллиарда долларов вдове умершего от рака легких потребителя табака.
Reuters
Об этом сообщает британская служба BBC.
Истец Синтия Робинсон подала иск в 2008 году, требуя компенсации за смерть мужа.
Читайте такжеТабак станет нелегальным, как и все остальные наркотики - экспертПо мнению истца, табачная компания не информировала должным образом курильщиков о рисках курения, в частности, о его способности вызывать сильную зависимость.
Муж Синтии Майкл Робинсон умер в 1996 году от рака легких в возрасте 36 лет. По словам жены, он выкуривал за день от одной до трех пачек и "курил в день своей смерти", передает агентство Рейтер.
Компания собирается обжаловать вердикт суда, сообщил ее вице-президент.
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