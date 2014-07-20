В США суд обязал табачного гиганта выплатить $23 миллиарда вдове курильщика

Об этом сообщает британская служба BBC.

Истец Синтия Робинсон подала иск в 2008 году, требуя компенсации за смерть мужа.

Читайте такжеТабак станет нелегальным, как и все остальные наркотики - экспертПо мнению истца, табачная компания не информировала должным образом курильщиков о рисках курения, в частности, о его способности вызывать сильную зависимость.

Муж Синтии Майкл Робинсон умер в 1996 году от рака легких в возрасте 36 лет. По словам жены, он выкуривал за день от одной до трех пачек и "курил в день своей смерти", передает агентство Рейтер.

Компания собирается обжаловать вердикт суда, сообщил ее вице-президент.