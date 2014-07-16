Израиль нанес новые авиаудары по Сектору Газа
15:17, 16 июля 2014Мир
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Вчера, после 6-часового прекращения огня, Израиль возобновил авиаудары по территории Cектора Газа.
REUTERS
В Секторе Газа сегодня утром в результате авиаудара убиты три человека. Сообщается, что одним из погибших был человек, который, по свидетельствам очевидцев, воевал на стороне группировки «Исламский Джихад», сообщает Радио Свобода.
Целью авиарейдов сегодня утром стал и дом высокопоставленного деятеля палестинской радикальной группировки «Хамас». Однако во время обстрела Махмуд аз-Захар находился в другом месте.
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Вчера, после 6-часового прекращения огня, Израиль возобновил авиаудары по территории Сектора Газа после того, как «Хамас» отверг предложение Египта о прекращении огня.
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