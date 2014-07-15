Из сектора Газа в Египет эвакуированы 25 граждан Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварыч по актуальным вопросам внешней политики.

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По его словам, по состоянию на сегодня представительством Украины при ПНА предоставлено 25 содействия гражданам Украины в выезде из сектора Газа через КПП "Рафах" на территорию Египта", - сообщил он.

Зварич уточнил, что всего в секторе Газа находится ориентировочно 800 граждан Украины.

"Данные о наличии среди пострадавших в результате вооруженных действий граждан Украины отсутствуют", - сказал он.