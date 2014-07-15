Из сектора Газа в Египет эвакуированы 25 граждан Украины
17:15, 15 июля 2014Мир
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Министерство иностранных дел Украины во взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями способствуют украинским гражданам в эвакуации из Палестины в Израиль и Египет, а также дальнейшем их возвращении в Украину.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварыч по актуальным вопросам внешней политики.
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По его словам, по состоянию на сегодня представительством Украины при ПНА предоставлено 25 содействия гражданам Украины в выезде из сектора Газа через КПП "Рафах" на территорию Египта", - сообщил он.
Зварич уточнил, что всего в секторе Газа находится ориентировочно 800 граждан Украины.
"Данные о наличии среди пострадавших в результате вооруженных действий граждан Украины отсутствуют", - сказал он.
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