Израильские военные сбили палестинские ракеты над Тель-Авивом

Батарея ПРО "Железный купол" перехватила над 400-тысячным городом три реактивных снаряда, выпущенных из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Таким же образом закончились предыдущие обстрелы Тель-Авива, продолжающиеся все пять дней израильской операции против палестинских боевиков, сообщает РИА Новости.

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Военизированное крыло правящего в Газе движения ХАМАС загодя объявило о том, что выпустит по городу в 21.00 (22.00 мск) новую ракету "Джабари-80", названную так в честь командира группировки, ликвидированного израильтянами в ноябре 2012 года.

Вскоре после обстрела ВВС Израиля уничтожили пусковую установку, с которой велся огонь по Тель-Авиву. "Установка располагалась в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", — говорится в сообщении военных.

Помимо Тель-Авива, сирены воздушной тревоги сработали вечером во многих городах центра и юга Израиля, нередко за ними следовали звуки взрывов, свидетельствующие о перехвате или падении ракеты. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.