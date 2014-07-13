Военные в Мексике застрелили восемь бандитов на броневике

Не менее восьми человек погибли в результате боя между военными и преступниками в мексиканском штате Синалоа, сообщают в субботу местные власти, сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, подразделения морской пехоты и армии совершали плановую инспекцию местности, когда на них было совершено нападение. В результате возникшей перестрелки были убиты восемь преступников, потерь среди военных нет.

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На месте боя изъяты несколько автомобилей, в том числе бронированный, огнестрельное оружие и боеприпасы. Убитые бандиты были одеты точно в такую же форму, как и мексиканские военные.