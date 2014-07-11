В ООН сомневаются в законности операции Израиля в Секторе Газа

Пиллэй заявила, что международное право требует от Израиля принять меры для того, чтобы удостовериться в пропорциональности его действий, а также избегать жертв среди гражданского населения.

По словам комиссара ООН, сообщения о гражданских жертвах ставит под сомнение действия Израиля.

Пиллэй также призвала радикальную группировку «Хамас» и другие вооруженные палестинские группы прекратить нападения из густонаселенных районов и не размещать там военных объектов.

Читайте такжеВ результате авиаударов Израиля по Сектору Газа погибли 35 человек

Израиль уже четвертый день подряд проводит операцию в Секторе Газа, наносит удары с воздуха и моря. В то же время боевики «Хамаса» продолжают запускать ракеты в сторону Израиля.

По меньшей мере 100 палестинцев, большинство из них мирные жители, погибли за это время.