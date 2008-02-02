Саркози и Бруни поженились сегодня

Президент Франции Николя САРКОЗИ и бывшая модель и певица Карла БРУНИ поженились в субботу, 2 февраля. Церемония прошла в Елисейском дворце.

Об этом радиостанции «Europe-1» сообщил мэр парижского округа, где находится резиденция главы государства, Франсуа ЛЕБЕЛЬ.

«Невеста была в белом, она была восхитительна, как обычно, - рассказал Ф.ЛЕБЕЛЬ, слова которого приводит Associated Press. - Жених тоже выглядел неплохо». Ф.ЛЕБЕЛЬ заявил, что он участвовал в церемонии. Согласно французским законам, бракосочетание должно проходить в присутствии главы администрации района.

Ф.ЛЕБЕЛЬ также сообщил, что церемония прошла в кругу семьи и близких друзей. По его словам, это первый случай в истории французской республики, когда президент женится, уже занимая свой пост.

На прошлой неделе в газете «L`Est Republicain» уже появлялась информация о том, что свадьба К.БРУНИ и Н.САРКОЗИ в Елисейском дворце состоялась 10 января. К.БРУНИ опровергла эти сообщения.