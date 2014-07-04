Почти две трети белорусов считают справедливой оккупацию Крыма Россией - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса белорусского Независимого института социально-экономических и политических исследований (IISEPS), которые есть в распоряжении УНИАН.

Количество белорусов, которые одобряют смену власти в Украине, почти втрое меньше, чем количество тех, кто критически оценивает массовые акции протеста и побег Януковича: 63% против 23%.

Более 60% респондентов отметили, что считают присоединение Крыма "возвращением России ее исторических земель и восстановлением исторической справедливости", тогда как оккупацию в действиях россиян увидели 27% белорусов.

67% опрошенных заявили, что считают события в Донецкой и Луганской областях "народным протестом против нелегальной власти", а "организованным Россией бунтом" - 29%.

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Больше половины жителей Беларуси считает действующую власть Украины "фашистами", тогда как противоположного мнения придерживается менее трети опрошенных, а террористами боевиков на востоке Украины считают 30% белорусов против 54%, имеющих противоположное мнение.

Почти половина белорусских граждан (46%) считают, что РФ положительно влияет на Украину, а близко трети опрошенных видят негативное влияние.

Данные опросы засвидетельствовали, что почти 70% белорусов считают, что Россия может забрать часть территории Беларуси так же, как это совершила с Крымом.

При этом среди них 36% считают, что это возможно, но малоправдоподобно, 26% - вполне возможно, а более 4% - что этого не избежать.

В случае военной агрессии россиян почти половина опрошенных белорусов будут стараться "приспособиться к ситуации", 16,5% обрадуются таким изменениям и только около 14% готовы с оружием в руках оказывать сопротивление России.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек. Опрос проводился методом face to face.