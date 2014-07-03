Путин требует не допускать влияния на умы россиян извне

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании совета при президенте по межнациональным отношениям.

«В мире, к сожалению, - собственно говоря, так было практически всегда, - идет жесткая борьба за умы, за идеологическое и информационное влияние. С целью ослабить те или иные страны, создать для себя более выгодные конкурентные преимущества и в политике, и в экономике искусственно провоцируются конфликты, так или иначе связанные с национальными проблемами. Нам нужна постоянная, системная работа, которая защитила бы страну, нашу молодежь от этих рисков, служила укреплению гражданской солидарности и межнационального согласия», - заявил Путин.

По его словам, в России более 30,5 млн. граждан в возрасте от 15 до 29 лет, и «от них в значительной степени зависит будущее России».

Как считает Путин, важно, чтобы молодежь понимала всю значимость национальной политики, национального и культурного многообразия. «В этом многообразии, бесспорно, сила, преимущество нашей страны, которая веками впитывала разные традиции, культуры, разные этносы. За счет такого взаимообогащения развивалась, укрепляла свою самобытность вся наша огромная держава. А если эта гармония поднималась, поднималась и внутренняя прочность самой страны. Тем выше и требования к нашей национальной, культурной, образовательной политики», - сказал он.

Читайте такжеУкраинцы чувствуют большую угрозу от российских националистов, чем украинских - опросПутин убежден, что «грамотный человек, который обладает знаниями, достаточным кругозором, по сути, застрахована от вируса национализма и нетерпимости».

Президент РФ считает необходимым дополнительно подумать над повышением качества реализации госпрограммы патриотического воспитания.

Также он отметил, что серьезным подспорьем здесь призвана стать единая система мониторинга межнациональных отношений и предупреждение возможных конфликтов на этнической почве.

«Сегодня все чаще говорят о процессе разрушения так называемых традиционных духовных и нравственных ценностей, которое происходит в некоторых странах мира. Мы видим, как в некоторых странах возрождаются и набирают политический вес неонацистские организации, к сожалению, а этническая и религиозная нетерпимость, призывы к насилию становятся лозунгом для сил, которые стремятся к власти. В связи с этим считаю своевременной инициативу по созданию правовых основ противодействия возрождению нацистской идеологии и героизации нацистских преступников», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 26 марта МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с повышением уровня проявлений ксенофобии, антисемитизма и расизма в РФ. Самым громким событием за год стали столкновения в Бирюлево (Москва) 13 октября 2013 года под ксенофобскими лозунгами, которые переросли в масштабные беспорядки с антимигрантскими лозунгами. Участники требовали найти убийц 25-летнего Егора Щербакова, которого зарезали на глазах у его девушки. По словам девушки, нападавший мог быть выходцем с Кавказа или из Центральной Азии. Российская полиция задержала около 1 тыс. 200 мигрантов на овощной базе в Бирюлево.