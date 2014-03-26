МИД призывает мир не быть равнодушным к росту ксенофобии и расизма в России

Как сообщает департамент информационной политики, МИД Украины считает целесообразным привлечь внимание еще к ряду конкретных фактов, которые были зафиксированы в прошлом и нынешнем году на территории Российской Федерации.

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«18 января с.г. в Хабаровском крае на площади 30-летия Победы на памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, была нанесена свастика.

В конце января с.г. в г. Курск неизвестные вандалы нанесли неонацистские символы на заборе в районе стадиона «Локомотив».

8 марта с.г. в Ижевске неизвестные вандалы нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи в адрес российских властей на монументе боевой и трудовой славы Удмуртии.

В феврале с.г. от ксенофобских и неонацистских нападений в РФ погибли 3 человека, от рук вандалов пострадали по меньшей мере 4 объекта.

Всего с начала года от подобных преступлений пострадало 14 человек в 6 регионах страны , 6 из которых погибли.

В марте 2013 в г. Ростов-на-Дону во время конфликта с выходцами с Кавказа погиб болельщик местной футбольной команды. Ответом на гибель человека стала сетевая националистическая акция «День русского гнева», которая состоялась в 10 городах РФ.

В июне 2013 года в г.Удомля Тверской области, прошел сбор националистов из многих регионов РФ , в котором приняли участие около 300-400 человек. Звучали ксенофобские лозунги.

В июле 2013 года произошел громкий инцидент в г. Пугачев, когда местные жители провели несанкционированные митинги, пытались перекрыть федеральную трассу Волгоград-Самара, а также устроили многочисленные погромы в микрорайоне, где проживали выходцы из Чечни.

Впоследствии, многочисленные аналогичные националистические акции прошли также в городах Санкт - Петербург, Екатеринбург , Тула, Воронеж, Пермь, Саратов и др.

Самым громким событием ультраправых сил стали столкновения в районе Бирюлево (г.Москва) под ксенофобскими лозунгами, которые быстро переросли в масштабные беспорядки с антимигрантскими лозунгами. После него, с помощью московских националистов было организовано новую волну протестов под названием «Наш ответ Курбан-Байраму», когда участники выстроились огромной колонной и направились в направлении Бирюлево», говорится в сообщении.

МИД Украины считает, что эти и другие факты ксенофобских проявлений в России должны стать предметом серьезного внимания со стороны мировой общественности.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обеспокоено усилением проявлений фашизма и ксенофобии в Российской Федерации.

Об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Не могут не вызывать обеспокоенность проявления фашизма, ксенофобии, факты правонарушений по этническому признаку, участившиеся в Российской Федерации”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, в 2013 году в России существенно выросли и усилились ксенофобские настроения и активность праворадикальных группировок.

Он подчеркнул, что резким ростом ксенофобии и нетерпимости в российском обществе были отмечены проведенные 4 октября 2013 года, в День народного единства, в Москве и других городах России традиционные “Русские марши”, которые сопровождались «свастикой, символикой дивизий СС».

Перебыйнис напомнил, что в 2013 году от расистского и неонацистского мотивированного населения, по данным информационно-аналитического центра “СОВА” погиб 21 человек и было ранено 178 людей, 9 человек получили серьезные угрозы убийством.

Он также отметил, что в прошлом году нападения происходили в 32 регионах РФ. По уровню насилия, как и раньше, лидируют Москва (8 убитых, 53 раненых) и Санкт-Петербург (3 убитых, 32 раненых). Кроме того, многие люди пострадали в Липецке, Московской и Челябинской областях, Краснодарском крае.

Перебыйнис сообщил, что в начале 2014 года от ксенофобского насилия пострадало 14 человек в шести регионах России, шесть из них погибли.

Он отметил, что в РФ на памятниках советским воинам и в публичных местах все чаще появляется фашистская свастика и осуществляются акты вандализма.

Кроме того, по его словам, отмечается рост количества проявлений антисемитизма. Праворадикальные группы распространяют в РФ антисемитскую литературу, в блогах и социальных сетях содержатся призывы к еврейским погромам.

Перебыйнис отметил, что в 2013 году в России увеличилось количество жертв религиозной ксенофобии - 24 человека были ранены.

Он также заметил, что в России наблюдается значительное напряжение между православными и мусульманами.