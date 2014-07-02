Калининградский губернатор: Запад хочет "раскачать в городе Майдан"

Заявление Цуканова стала поводом для насмешек со стороны журналистов, передает "Дождь".

Так, по словам губернатора, через границу с Польшей в Калининград прибывают "молодые, до 30 лет, накачанные, без родственников, с целью поискать работу".

Затем он добавил: "Регион непростой, ни для кого не секрет: западные спецслужбы работают на то, чтобы раскачать майдан в Калининграде. Эту задачу никто не отменял".

Цуканов объяснил, что не имел в виду, что эти молодые люди собираются что-то раскачивать, а лишь хотел отметить, что их цели пребывания не сформулированы и иногда их не пропускают через границу.

Портал "Новый Калининград" во вторник утром опубликовал заметку про высказывания Цуканова. Затем, как заявляют представители ресурса, их сайт тут же начали "дидосить".

По их мнению, это связано с публикацией новости о губернаторе.

В итоге на весь день от ресурса остался только паблик ВКонтакте, куда редакция "НК" начала публиковать коллажи на тему заявления Цуканова.

Губернатор заявил, что не знает, сколько именно накаченных молодых людей уже пересекли границу, поэтому авторы "Нового Калининграда" сделали вот такую фотографию, где Цуканов пытается считать этих людей, как овец перед сном.