Разрешение Путину на агрессию укрепило авторитет России в Азии и Африке - депутат Совета Федерации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя Совета федерации Ильяс Умаханов заявил в Совете федерации.

«Решение от 1 марта выполнило свою историческую роль, оно имело не только военное, но и политико-превентивное значение. Россия подтвердила свой статус великой державы, которая самостоятельно определяет свой внешнеполитический курс, исходя из собственных национальных интересов. Это решение заставило партнеров считаться с нами, а авторитет РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки заметно укрепился», - сказал Умаханов.

По его словам, попытки представить сегодняшнее решение Совета федерации как «работу над ошибками, что предложение президента - это проявление слабости», является искажением конструктивной направленности предложения Путина. Он считает, что это надо учитывать в контакте с западными партнерами.

Читайте такжеНа территории РФ обнаружили танки и военных с украинскими опознавательными знаками - СНБОУмаханов надеется, что страны Запада «воспримут этот сигнал, перестанут изобретать очередные страшилки и откажутся от попытки обеления радикальных сил в Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Совет федерации отменил свое разрешение Путину использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины. За такое решение проголосовали 153 российские сенаторы, против проголосовал один.

24 июня Путин направил письмо в Совет федерации о том, что с целью нормализации обстановки и урегулирования ситуации в восточных регионах Украины, а также в связи с началом трехсторонних переговоров по этому вопросу внес в Совет федерации предложение об отмене постановления от 1 марта об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины.

Путин пояснил, что просил Совет федерации дать согласие на применение армии в связи с событиями вокруг Крыма».