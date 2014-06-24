Путин отменяет разрешение на использование вооруженных сил РФ в Украине. Порошенко одобрил

Это предложение Владимир Путин сделал до отлета в Вену.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, на имя председателя СФ Валентины Матвиенко направлено письмо, в котором предлагается отменить постановления совета федерации № 48-ФЗ от 1 марта 2014 года об использовании вооруженных сил России на территории Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это предложение внесено в СФ "в целях нормализации обстановки и урегулирования ситуации в восточных регионах Украины, а также в связи с началом трехсторонних переговоров по данному вопросу".

В свою очередь в пресс-службе верхней палаты российского парламента сообщили, что в среду, 25 июня, предложение президента будет удовлетворено.

Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Путина и назвал его первым практическим шагом России в вопросе преодоления конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта совет федерации России единогласно принял предложение Владимира Путина о возможности ввода войск в Украину.

Напомним, 23 июня Совет ЕС по вопросам иностранных дел призвал Россию применить свое влияние на сепаратистов на востоке Украины для прекращения огня и освобождения захваченных членов миссии ОБСЕ.