Молдова в следующем году может подать заявку на членство в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал посол Республики Молдова в Украине Ион Стевиле.

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«Судя по заявлениям премьер-министра Республики Молдова, Соглашение об ассоциации будет очень быстро реализовываться, и, возможно, уже в следующем году Республика Молдова подаст заявку на получение полноправного членства в Европейском Союзе с таким расчетом, чтобы к 2020 году Молдова могла завершить переговоры о получении статуса полноправного члена Европейского Союза», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Молдова и Грузия подпишут соглашения об ассоциации с ЕС.