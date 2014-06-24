Молдова в следующем году может подать заявку на членство в ЕС
17:45, 24 июня 2014Мир
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Молдова в следующем году может подать заявку на членство в Европейском Союзе.
Молдова может подать заявку на членство в ЕС в следующем году / newscom.md
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал посол Республики Молдова в Украине Ион Стевиле.
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«Судя по заявлениям премьер-министра Республики Молдова, Соглашение об ассоциации будет очень быстро реализовываться, и, возможно, уже в следующем году Республика Молдова подаст заявку на получение полноправного членства в Европейском Союзе с таким расчетом, чтобы к 2020 году Молдова могла завершить переговоры о получении статуса полноправного члена Европейского Союза», - сказал посол.
Как сообщал УНИАН, 27 июня Молдова и Грузия подпишут соглашения об ассоциации с ЕС.
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