Обама пригрозил Путину очередными санкциями из-за ситуации в Украине

Как сообщил журналистам представитель Белого дома Джош Эрнест, об этом Обама заявил во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

«Обама вновь призвал президента Путина поддержать мир вместо того, чтобы допускать поставки оружия и боевой техники через границу и по-прежнему оказывать поддержку боевикам и сепаратистам, которые дестабилизируют ситуацию в регионе», - цитирует Эрнеста РИА Новости.

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«России придется платить дополнительную цену, если мы не увидим конкретных мер по деэскалации ситуации», - привел содержание разговора лидеров США и РФ представитель Белого дома.

По его словам, Обама подчеркнул, что желает видеть, чтобы «Россия и лично президент Путин использовали свое влияние для того, чтобы попытаться создать мир и стабильность в Восточной Украине». Он подчеркнул, что США поддерживают президента Украины Петра Порошенко в его усилиях по мирному разрешению кризиса.