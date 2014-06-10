КПРФ предложила Госдуме запретить курить женщинам моложе 40 лет

Кроме того, согласно инициативе парламентария, россиянка в любом возрасте не может закурить в присутствии несовершеннолетних. Продавцов табачной продукции будут штрафовать за продажу сигарет женщинам, подпадающим под действие закона, отмечаетсяв тексте документа, сообщает Лента.ру.Читайте такжеМедики призывают ВОЗ не ограничивать продажу электронных сигарет

Согласно инициативе, административный штраф за нарушение закона для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

В случае если визуально установить возраст невозможно, законопроект позволяет продавцу потребовать у покупательницы документ, удостоверяющий личность.

По мнению Никитчука, нововведение «сможет препятствовать распространению пагубной для женского организма привычки табакокурения». Также закон помог бы бросить курить матерям детей младше 14 лет.