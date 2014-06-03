Количество регионов Франции сократится на треть

Как пишет ИТАР-ТАСС, большинство регионов страны будут укрупнены, а их общее количество сократится с нынешних 22 до 14, сообщил глава государства по итогам продолжительного совещания с министрами.

"Пришло время упростить и прояснить (территориальное устройство), чтобы каждый знал, кто принимает решения, кто обеспечивает финансирование и из каких средств", - указал президент в официальном заявлении. Олланд подчеркнул, что нынешняя реформа "будет крупномасштабной" и определит облик "территориальной архитектуры" Франции "на многие десятилетия вперед".

По его словам, французские регионы за долгие годы зарекомендовали себя, как "ключевые действующие силы для обустройства территории", однако в нынешнем своем виде они "оказались зажаты в рамках пространств, унаследованных от административного деления 1960-х годов". В таком состоянии они не располагают более адекватными ресурсами для дальнейшего развития, убежден президент.

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Новая карта страны, подчеркнул Олланд, "учитывает желание самих регионов сотрудничать между собой". Проект предусматривает слияние сразу нескольких областей в более крупные регионы. Лишь семь административно-территориальных единиц сохранятся в прежнем виде - это Аквитания, Бретань, Корсика, Нор-Па-де-Кале, Прованс-Альпы-Лазурный Берег и столичный регион Иль-де-Франс. "Это будут регионы европейского размера, способные сами выстраивать свои территориальные стратегии", - добавил глава государства.

В самое ближайшее время законопроект о реформе будет представлен на рассмотрение парламента. Уже на стадии предварительного обсуждения он вызвал многочисленные споры. Сам Олланд, однако, подчеркнул необходимость как можно скорее утвердить документ. "Необходимо действовать быстро, поскольку нельзя затягивать с решением столь важного для будущего нашей страны вопроса", - указал он.

Регионы как высшая единица административно-территориального деления официально были созданы во Франции законом о децентрализации от 1982 года. В рамках унитарного государства французские регионы получают от центра часть налогов на собственные нужды, однако не имеют никакой законодательной самостоятельности.