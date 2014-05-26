Даля Грибаускайте стала президентом Литвы во второй раз

Об этом сообщили в главной избирательной комиссии страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, действующая глава государства набрала 57% голосов избирателей.

"Благодарю литовцев за оказанное доверие. Нам предстоит общая работа на благо страны", - заявила Грибаускайте после оглашения предварительных итогов голосования.

Читайте такжеГрибаускайте уверенно побеждает на президентских выборах в Литве, но второй тур будетСоперник Грибаускайте во втором туре выборов, кандидат от Социал-демократической партии Зигмантас Бальчитис, баллотировался также в Европарламент, куда успешно прошел.

В первом туре выборов Грибаускайте набрала 45,92% голосов. За Бальчитиса проголосовали 13,62% граждан. Баллотируясь в президенты в 2009 году, Грибаускайте победила уже в первом туре, набрав 69% голосов.

В Литве глава государства избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - они должны быть не младше 40 лет. Кроме того, претендент на высший пост должен являться гражданином Литвы по происхождению и постоянно проживать в стране не менее трех последних лет.