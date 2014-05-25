СМИ: В Брюсселе произошел "антисемитский теракт", четверо погибших

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс написал в твиттере, что был шокирован тем, что случилось. По его словам, он видел тела жертв.

Читайте такжеВ ЕС продолжаются выборы в ЕвропарламентПо последней информации, двое неизвестных подъехали на автомобиле к Еврейскому музею. Один из них начал стрелять. Три человека погибли на месте. Четвертая скончалась от полученных ранений.

«Все говорит о том, что речь идет об антисемитском теракте», - заявила глава МВД Бельгии Жоэль Мильке.