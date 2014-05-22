МИД Британии отказалось комментировать сравнение Путина с Гитлером, сделанное принцем Чарльзом

Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента Восточной Европы британского МИД Шон Маклеод на встрече с заместителем посла России, советником-посланником Александром Крамаренко, говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства Великобритании, сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеПутина ждет «московский нюрнбергский процесс», если он начнет войну с Украиной - Кравчук”Сотрудник министерства иностранных дел Великобритании, исполняющий обязанности директора департамента Восточной Европы и Центральной Азии Шон Маклеод сегодня встретился с заместителем российского посла Александром Крамаренко по его просьбе, - говорится в сообщении Форин-офиса. - В ответ на протест господина Крамаренко директор заявил, что от Форин-офиса нельзя ожидать комментариев по поводу сообщений о частных разговорах”, - заявили в британском МИД. Свою позицию внешнеполитическое ведомство мотивировало тем, что высказывания принца Чарльза были сделаны во время частного разговора.

Как сообщила на этой неделе газета Daily Mail, сын британской королевы наследный принц Уэльский Чарльз во время своего визита в Канаду сравнил действия России с преступлениями нацистской Германии и Гитлера. Газета написала, что высказывания наследника престола касались аннексии Крыма и политики президента Путина в отношении Украины.