Российский военный вертолет вторгся в экономическую зону Латвии на Балтийском море - СМИ
07:19, 15 мая 2014Мир
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Патрульные самолеты НАТО в среду заметили в латвийской экономической зоне над Балтийским морем российский противолодочный вертолет Ka-27.
Российский вертолет Ка-27 нарушил границу морской экономической зоны Латвии / defenseimagery.mi
Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы.
По данным издания, в последние месяцы над Балтийским морем вблизи латвийских территориальных вод регулярно замечают российские военные самолеты. Это и Ан-12, и Су-24 и Су-27, а также Ил-20.
С января небо над странами Балтии охраняют патрульные самолеты США.
Как сообщалось, с 9 по 22 мая в территориальных водах Латвии в Балтийском море проводятся международные учения Open Spirit 2014, цель которых — поиск и нейтрализация сохранившихся со времен Первой и Второй мировых войн взрывоопасных предметов.
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