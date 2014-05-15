Российский военный вертолет вторгся в экономическую зону Латвии на Балтийском море - СМИ

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

По данным издания, в последние месяцы над Балтийским морем вблизи латвийских территориальных вод регулярно замечают российские военные самолеты. Это и Ан-12, и Су-24 и Су-27, а также Ил-20.

С января небо над странами Балтии охраняют патрульные самолеты США.

Как сообщалось, с 9 по 22 мая в территориальных водах Латвии в Балтийском море проводятся международные учения Open Spirit 2014, цель которых — поиск и нейтрализация сохранившихся со времен Первой и Второй мировых войн взрывоопасных предметов.