Истребители НАТО будут патрулировать небо над Балтией шесть раз в неделю

Об этом сообщил в четверг пресс-офицер ВВС Дании Брайан Йенсен, сообщает РИА Новости.

Четыре истребителя F-16 Королевских ВВС Дании в среду прибыли на авиабазу Емари под Таллинном, чтобы принять участие в миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии. Вместе с истребителями в Эстонию прибыл и технический состав в количестве 60 человек.

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«Наша миссия продлится, как минимум, четыре месяца. В течении этого срока мы примем участие в нескольких учениях. Кроме этого будем нести свою повседневную службу. Шесть дней в неделю у нас будут вылеты на патрулирование воздушного пространства над Балтией. Вполне вероятно, что наши самолеты останутся здесь и в дальнейшем - это политическое решение, которое от нас не зависит», - сказал Йенсен.

Страны Балтии не имеют самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляю. Авиабаза Емари станет дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

Как известно, в связи с ситуацией на границе в Украине, НАТО усилила свою миссию ПВО в прибалтийских странах. На авиабазу в Зокняй было дополнительно направлено шесть истребителей ВВС США F-15C, а также два самолета-заправщика KC - 135.

В понедельник восемь истребителей Великобритании и Франции прибыли в Литву и Польшу для усиления патрулирования воздушного пространства стран Балтии. Истребители Typhoon королевских ВВС Великобритании размещены на воздушной базе под Шяуляем, а четыре истребителя Rafale ВВС Франции - в польском городе Мальборк.