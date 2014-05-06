США вводят штрафы против российских банков из-за Крыма
04:58, 06 мая 2014Мир
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Власти США планирует ввести огромные штрафы против российских банков, которые работают в Америке.
США вводят штрафы против российских банков через Крым / zr.ru
С 1 июля Россия и другие американские банки, которые не открывают информации о владельцах счетов, столкнутся с 30-процентной дополнительной платой на определенные инвестиции в США. Речь идет в частности о процентах и дивидентах из американских ценных бумаг, передает Радио Свобода.
Это является частью американского законодательства, направленного против уклонения от уплаты налогов, принятого в 2010 году.
Власти США ведут переговоры со многими странами накануне крайнего срока. Но после аннексии Крыма переговоры с Россией были приостановлены.
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