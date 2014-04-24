Депутат Госдумы: российских бюджетников заставят отдыхать только в Крыму

Российских бюджетников будут свозить на отдых в Крым в принудительном порядке. Об этом украинским журналистам рассказал депутат Госдумы Российской федерации Илья Пономарев, сообщает 5 канал.

Он рассказал: вчера был приказ по МВД, что всей полицейской структуре - а в России это 1 миллион 100 тысяч человек - запрещается выезжать на отдых за границу, зато все в принудительном порядке едут в Крым.

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"Ради того, чтобы показать всему миру "кузькину мать" - я вас уверяю - и деньги найдутся, и воля найдется", - комментирует событие Пономарев.

Напомним, это единственный депутат Госдумы, который голосовал против присоединения Крыма к России.