Похоронить Ленина хотят более половины россиян

19:20, 22 апреля 2014
Мир
1 0

Больше половины россиян (61%) выступают за то, чтобы тело Владимира Ленина было захоронено.

Ленин надоел даже россиянам / wikimedia

При этом посмотреть на него в мавзолее удалось каждому третьему жителю РФ, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, 23% респондентов против того, чтобы тело Ленина было захоронено.

Чуть более половины участников опроса считают, что Ленин был хорошим человеком, при этом 42% считают, что он принес их стране «больше пользы», 29% считают, что «были и польза, и вред», и 12% уверены, что его деятельность нанесла стране только вред.

Читайте такжеНа Хмельнитчине на месте памятника Ленину оборудовали "позорный столб" для российских политиковОпрос граждан РФ проводился 20 апреля в 43 субъектах страны среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Дискуссия о захоронении тела Ленина, находящегося в Мавзолее на Красной площади, разгорается в российском обществе практически каждый год в преддверии памятных дат, связанных с этой личностью. 

По Украине за последние несколько месяцев прокатилась волна стихийных, а позже - и организованных сносов памятников Ленину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter