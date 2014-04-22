Похоронить Ленина хотят более половины россиян

При этом посмотреть на него в мавзолее удалось каждому третьему жителю РФ, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, 23% респондентов против того, чтобы тело Ленина было захоронено.

Чуть более половины участников опроса считают, что Ленин был хорошим человеком, при этом 42% считают, что он принес их стране «больше пользы», 29% считают, что «были и польза, и вред», и 12% уверены, что его деятельность нанесла стране только вред.

Читайте такжеНа Хмельнитчине на месте памятника Ленину оборудовали "позорный столб" для российских политиковОпрос граждан РФ проводился 20 апреля в 43 субъектах страны среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Дискуссия о захоронении тела Ленина, находящегося в Мавзолее на Красной площади, разгорается в российском обществе практически каждый год в преддверии памятных дат, связанных с этой личностью.

По Украине за последние несколько месяцев прокатилась волна стихийных, а позже - и организованных сносов памятников Ленину.