Bloomberg: Германия может ужесточить отношения с Россией с введением новых санкций

Как сообщается в статье под названием «Германия может ужесточить своё поведение по отношению к России с введением новых санкций» на сайте Bloomberg.com, Европа могла бы повлиять на Россию введением экономических санкций гораздо быстрее и больше чем США. Но из-за сильных взаимных связей с Россией в ЕС не решались на принятие более жестких мер.

Ангела Меркель не спешила вводить экономические санкции против России. Осторожно, прагматично, постоянно думая о связях немецкого бизнеса с Россией, канцлер пыталась развязать украинский конфликт путем тайной дипломатии и частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину.

Это не дало никаких результатов. И теперь Меркель, кажется, готова ввести более жесткие санкции, о которых просят некоторые американские политики.

В середине апреля Германия перестала выдавать лицензии на экспорт оружия в Россию и заморозила сделку о продаже России спутниковых технологий Airbus Group NV (AIR). Речь идет о сделке на 973 миллиона долларов (около 700 миллионов евро).

«Европа не должна бояться, что санкции вызовут ответную реакцию России», – заявила Меркель на съезде своей партии «Христианско-демократический союз» в Берлине 5 апреля.

По словам одного высокопоставленного чиновника, который пожелал остаться неназванным, Германия в тайне готовит ряд следующих санкций. Меры, которые могут принять, будут гораздо более широкими и нанесут на много больший ущерб для российского бизнеса, чем замораживание активов и запрет на выдачу виз, ранее введенных Европейским Союзом.

Переговоры в Женеве

Министры Франции и Люксембурга заявили о возможности введения новых санкций на следующей неделе. Это будет зависеть от исхода четырехсторонних переговоров, целью которых является поиск разрешения конфликта в Украине, которые проходят сегодня в Женеве между представителями России, Украины, США и ЕС.

Среди предполагаемых мер могут быть введены новые ограничения на экспорт в Россию высоких технологий и военной техники. По одному из самых жестких сценариев, которые обсуждаются, России могут заблокировать доступ в систему Swift, основанную в Бельгии международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей, как это было с Ираном в 2012 году. Это может нанести огромный ущерб банковской системе России.

С поддержкой Меркель возможность введения более широких санкций Европейским Союзом значительно увеличивается. Она является самым сильным европейским политическим лидером, которая всегда заставляла идти за собой даже самых упрямых соседей.

Наибольший партнер

Германия является самым большим торговым партнером России, поэтому она рискует больше всех, если Путин в ответ на санкции захочет предпринять соответствующие меры, которые ударят по немецкому бизнесу.

У европейцев есть возможность «связать по рукам и ногам» российскую экономику гораздо быстрее и эффективнее чем это могут сделать США, чей годовой товарооборот с Россией составляет не более 10 % от товарооборота России с ЕС.

Самым большим риском введения санкций может быть то, что Россия прекратит поставки нефти и газа, которые составляют одну треть поставок в Европу. И Германия больше всех почувствует последствия этого, так как после закрытия атомных станций страна увеличила импорт газа из России. Немецкие промышленные гиганты, такие как компания BASF SE (BAS), очень сильно зависят от российского топлива.

У других европейских стран также есть свои слабые места. Британия, например, стала финансовым центром для российских компаний, которые за последние 5 лет заработали около 8,2 миллиардов долларов на лондонской фондовой бирже.

Как сообщил бывший посол США в Украине Джон Хербст, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал Меркель, призвав ускорить переговоры о санкциях, и заявил о возможном запрете для некоторых российских банков вести бизнес в Лондоне.

«Отдельной санкции или двух от Лондонского Сити могло бы вполне хватить, чтобы остановить Путина», – сказал Хербст. Хотя он сомневается, что Британия пойдет на это, потому как она слишком зависима от российских денег.

Франции также не особо хотелось бы разрывать миллиардный контракт на продажу российскому флоту двух вертолетов Mistral. 15 апреля министр иностранных дел Лоран Фабиус сказал о том, что ЕС следует ввести более жесткие санкции для России в случае провала переговоров в Женеве. Хотя ранее он заявлял, что Франция могла бы заморозить продажу вертолетов в качестве санкций, но не раньше октября.

По словам одного европейского чиновника, который пожелал остаться неназваным, вчера в Еврокомиссии рассказали о возможных последствиях более широких санкций для экономики каждой страны-члена ЕС.

Более 6000 немецких компаний ведут бизнес с Россией, и рабочие места более 350 000 немцев зависят от торговли между двумя странами, согласно данным Комитета по вопросам экономических отношений в восточной Европе, организации, которая представляет главные бизнес интересы Германии.

«Был заключен негласный договор, согласно которому деловые круги Германии не противостоят политике Меркель в обмен на то, что она приложит все усилия, чтобы избежать экономических санкций», – рассказал Карстен Никель, старший вице-президент компании Teneo Intelligence.

Джо Кэзер, исполнительный директор немецкого концерна Siemens AG, ездил в марте в Москву для встречи с Владимиром Путиным, чтобы показать, что на его компанию не слишком повлияют временные проблемы.

Эта встреча вызвала критику со стороны вице-канцлера Зигмара Габриэля, который сказал, что немецким компаниям следует показывать, что страна не может принять «имперскую политику» Путина.

«Слишком поздно»

В конце прошлого месяца руководители компаний ThyssenKrupp AG, Adidas AG (ADS) и Deutsche Post AG (DPW) обсуждали вопрос о необходимости ввода санкций. Когда задали вопрос, следует ли остановить Путина, генеральный директор компании Adidas Герберт Хайнер сказал: «Я бы задал вопрос наоборот. Не следовало ли это сделать раньше, вместо того, чтобы начинать эти разговоры сейчас, когда уже слишком поздно?»

На это последовала реакция со стороны России. «Если вы собираетесь ввести еще больше санкций, это сильно усложнит дипломатические переговоры», – сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, политолог, приближенный к Кремлю.

С начала марта Меркель и Путин созванивались в среднем раз в неделю. До недавнего времени канцлер Германии думала, что понимает Путина, как сказал высокопоставленный немецкий чиновник, который был в курсе их переговоров. Но ее шокировало настойчивое желание Президента России аннексировать Крым. Её также возмутила ложь Путина в ходе их разговоров, например о том, что на полуострове не было российских войск.

«В таких ситуациях Меркель обычно не поддается личным эмоциям», – сказал Карстэн Никель, – «но правдивость и надежность играют большую роль. Это вопрос доверия».