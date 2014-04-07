В Латвии отключили телеканал "Россия РТР" за необъективную информацию об Украине

В Латвии на три месяца отключили телеканал "Россия РТР", в частности из-за того, что в некоторых материалах о ситуации в Украине канал распространяет необъективную информацию, сообщает ИТАР-ТАСС.

В информации агентства сообщается, что с сегодняшнего дня в Латвии вступило в силу принятое Национальным советом электронных средств массовой информации, контролирует деятельность теле - и радиоретрансляторов, решение ограничить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР".

“Проанализировав содержание "Россия РТР" в период с 2 по 17 марта, совет пришел к выводу, что в передачах телеканала содержится информация, которая нарушает ряд статей закона об электронных СМИ. Кроме того, ведомство решило, что "Россия РТР" в некоторых материалах о ситуации в Украине распространяет необъективную информацию, которая содержит признаки военной пропаганды”, - говорится в сообщении.