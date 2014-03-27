90% кабельных операторов Украины прекратили трансляцию российских телеканалов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар на брифинге.

«На сегодняшний день во исполнение постановления Киевского административного окружного суда 90% кабельных операторов прекратили ретрансляцию четырех российских телеканалов. В частности важно, что это все кабельные операторы таких областей, как Луганская, Кировоградская, Днепропетровская области», - отметила она.Читайте такжеУкраинцы с пониманием отнеслись к отключению российских каналов - Нацсовет

«У нас еще много ретрансляций продолжаются в Донецкой области, городе Киеве, но я надеюсь, что и эти субъекты ведения хозяйства (кабельные операторы) так же будут выполнять решение украинского суда», - сказала Сюмар.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию подал иск в суд относительно соответствия украинскому законодательству программ некоторых российских телеканалов. Предлагается признать не отвечающими законам Украины, а также Европейской конвенции о трансграничном телевидении, программы ряда телеканалов, в частности “Первого канала”, “РТР-планета”, “Россия-24” и НТВ.Читайте такжеОколо 70% украинских провайдеров отключили российские телеканалы

25 марта Окружной административный суд Киева вынес решение о временном прекращении трансляции 4 российских телеканалов в порядке обеспечения иска Нацсовета к дистрибьютору российских каналов ООО “Торсад”.