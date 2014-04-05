США могут разместить пять тысяч военных в Европе

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр обороны США Чак Хейгел, передает Украинская правда.

По словам министра, НАТО попросило верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Филиппа Бридлов изучить возможности, которые Альянс может использовать в сложившейся ситуации.

Отвечая на вопрос, включают ли эти меры возможность размещения новой пятитысячный бригады США в Европе Хейгел сказал: ”Это все часть мероприятий, которые могут быть рассмотрены”.

Читайте такжеСША высылают в Польшу 12 самолетов F-16

При этом министр подчеркнул, что сообщения России об отводе своих военных от границ Украины не подтверждены.

”Есть войска, которые передвигаются. При этом нет никаких признаков существенных изменений в количестве войск на границе с Украиной”, - добавил он.

Как известно, власти США по-прежнему не могут подтвердить данные об отводе части российских войск от границы с Украиной.

4 апреля МИД Украины зафиксировал определенное уменьшение концентрации российских войск возле границ Украины, однако отметил, что ситуация остается угрожающей.