Госдума РФ упростила получение гражданства для русскоязычных

Госдума России приняла во втором и третьем чтении закон об упрощенном предоставлении гражданства РФ для русскоязычных.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за закон «О внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» проголосовало подавляющее большинство российских депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на упрощение процедуры и сокращение сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ от соотечественников - носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства в РФ и отказа от гражданства иностранного государства.

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Отмечается, что в настоящее время иностранцы могут приобретать гражданство РФ, только если они являются лицами без гражданства, родились в РСФСР, являются нетрудоспособными или выпускниками российских учебных учреждений из числа граждан государств, входивших в состав СССР. Если такие условия отсутствуют, то для приобретения российского гражданства необходимо соблюсти требование пятилетнего срока проживания в РФ на основании вида на жительство.

Закон дополняется статьей, устанавливающей порядок признания лиц носителями русского языка. Планируется, что признание иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка будет осуществляться по результатам собеседования, проводимого комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

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В целях реализации условия об отказе от имеющегося иного гражданства иностранному гражданину, признанному носителем русского языка, будет выдаваться уведомление о возможности приема в гражданство РФ, необходимое для обращения в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, для данной категории лиц предусмотрено сокращение срока рассмотрения заявлений и принятия решений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке до трех месяцев.

Также предлагается сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

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«Закон коснется всех лиц, которые проживали на территории Российской Федерации или являются родственниками лиц, проживавших на территории России в современных границах. Это означает, что если родственники, например, эмигрантов первой волны, жили в Российской империи или на территории СССР и жили на той территории, которая в настоящее время определяется границами РФ, в частности, включая новые субъекты Федерации, то данные лица имеют возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке без соблюдения целого ряда режимов и сроков проживания на территории РФ - допустим, на основании вида на жительство (при соблюдении еще ряда условий). В том случае, если факт, что они являются носителями русского языка, будет подтвержден специальными комиссиями», - сказал председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.

Он подчеркнул, что это «не является неким явлением, которое описывается как амнистия для всех лиц, которые проживают на территории РФ, в том числе тех лиц, которые незаконно находятся на территории РФ».

«Речь идет о приеме в гражданство РФ именно тех лиц, которые являются носителями русского языка. Это не относится к какой-то нации или национальности. Речь идет о всех тех лицах, которые исторически были связаны с Россией, их семьи проживали на территории РФ, то есть таким образом создаются условия для решения судьбы многих и многих людей, которые готовы отказаться от иностранного гражданства и проживать постоянно на территории РФ», - пояснил Плигин, добавив, что «запрос на такого рода решение в обществе есть».