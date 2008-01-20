Началась инаугурация Саакашвили, потом парад, гала-концерт и торжественный ужин

В Тбилиси началась церемония инаугурации Михаила Саакашвили, победившего на досрочных выборах президента Грузии. Церемонию, проходящую на проспекте Руставели на площади перед зданием парламента страны, транслирует в прямом эфире телеканал "Вести 24".

За церемонией следят тысячи граждан, заполнивших прилегающую к проспекту территорию. Саакашвили даст клятву президента на конституции республики, затем прозвучит государственный гимн и состоится военный парад, сообщает Новости-Грузия .

По сценарию, нынешняя инаугурация, в отличие от 2004 года, будет менее помпезной, но более красивой. Главные цвета на фасаде парламента - цвета государственного флага Грузии (темно-красный и белый). Саакашвили подойдет к трибуне из рядов зрителей церемонии. Избранный президент даст клятву на Конституции Грузии, будет исполнен государственный гимн, и после этого в течение одного часа будет длиться военный парад.

В параде примут участие 2500 пехотинцев, десять единиц БТР-80, семь артиллерийских установок "Дана", шесть артиллерийских установок "Град", 23 единицы боевой техники, четыре вертолета "Ирокез", столько же вертолетов Ми-4, три военных самолета Л-39 и шесть Су-25. Руководить парадом будет начальник Объединенных штабов ВС Минобороны Грузии полковник Заза Гогава.

В церемонии инаугурации принимают участие делегации из многих европейских стран и бывших республик Советского Союза, а также представители ряда международных организаций. Среди гостей - президенты Польши, Румынии, Эстонии, Литвы и Латвии, главы МИД России, Швеции, Армении и Ирана, премьер-министры Казахстана, Азербайджана, вице-премьер Украины (Григорий Немыря. - УНИАН), спикеры парламентов Туркмении и Чехии, генсек ОБСЕ, министр торговли США, спецпредставители НАТО, ЕС и ООН.

По завершении мероприятий на проспекте Руставели, примерно в 17.00 часов по местному времени (15.00 в Киеве), в Театре оперы и балета им. Палиашвили состоится гала-концерт классической музыки. Специально для инаугурации в Тбилиси приезжает мега-звезда оперной музыки Хосе Карерас. В концерте примут участие грузинские оперные певцы и танцоры балета, работающие в европейских столицах.

В 19.00 часов состоится торжественный ужин от имени президента Михаила Саакашвили и первой леди Сандры Элизабет Рулофс.

В день инаугурации в грузинской столице приняты беспрецедентные меры безопасности, для обеспечения которой задействованы усиленные наряды патрульной полиции, спецназ, кинологи, а также вертолеты воздушного патруля.