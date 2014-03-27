Песков объяснил отключение «Дождя» экономическими причинами

Об этом он заявил вечером 26 марта в эфире «Дождя», пишет Лента.ру.

При этом Песков отметил, что у некоторых операторов могут быть «проблемы с пропускной способностью», а у других — «экономические соображения». «Если вы утверждаете, что вы обращаетесь к оператору, а он за деньги вас не хочет к себе пустить, — это плохо», — заявил он, добавив, что «вряд ли сможет понять» такого оператора. В то же время Песков подчеркнул, что телеканал по-прежнему работает «в ряде регионов в ряде кабельных сетей», и пожелал ему успехов.

Дмитрий Песков выступал на «Дожде» в рамках недельного марафона по сбору средств в поддержку телеканала «Дни независимости».

«Дождь» проводит марафон с 24 по 30 марта: в эфире телеканала обсуждается ситуация со свободой слова и независимость СМИ в России, проходят концерты. На время марафона телеканал открыл доступ к прямому эфиру, предоставляемый обычно только платным подписчикам.