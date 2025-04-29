Односторонним объявлением о "перемирии" диктатор хочет создать иллюзию того, что не отвергает план Трампа по постоянному прекращению огня.

Объявленное российским правителем Владимиром Путиным "перемирие" на 9 мая в Украине расценивают как цинизм, а не милосердие. В Киеве убеждены, что Кремль пытается сформировать режим прекращения огня в соответствии со своими собственными интересами.

Как напоминает издание Politico, российские оккупационные войска нарушили однодневное перемирие на Пасху за считанные часы, возложив вину именно на Украину. Почти сразу после завершения суток россияне возобновили атаки по Украине.

Отмечается, что 9 мая стало ведущим символом современной милитаристской идеологии России. И на парад Путина в Москву прибудет ряд высокопоставленных политиков. В частности, это лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.

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Генеральный директор и основатель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин говорит, что Путину нужно "перемирие" для того, чтобы "не пришлось прятать Си и других почетных гостей в мавзолее Ленина от украинских беспилотников".

За последнее время Украина провела успешную кампанию ударов по военным объектам и нефтебазам на территории РФ. Также были ликвидированы высшие офицеры армии РФ. Под ударами дронов неоднократно оказывалась и Москва.

В мае 2023 года один из беспилотников упал на крышу Кремля. При этом последняя крупная атака на российскую столицу произошла в прошлом месяце, тогда россияне отчитывались о сбитии по меньшей мере 91 дрона.

"Он (Путин) хочет создать иллюзию для своего населения, что даже сейчас Россия является великой державой-победительницей. Россия перестала быть великой державой, и это сделала Украина. Потому что "великое государство" не может иметь часть своей территории оккупированной меньшим государством", – объясняет председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко, имея в виду ситуацию на Курщине.

Поэтому по крайней мере на время торжеств на 9 мая Путин хочет обезопасить себя от того, чтобы украинская армия не нанесла ущерб. К тому же, как говорит Мережко, своим односторонним объявлением о "перемирии" диктатор хочет создать иллюзию того, что не отвергает план Трампа по постоянному прекращению огня.

При этом Мережко акцентировал, что Украина понимает: каждый раз, когда в РФ объявляют прекращение огня, Москва просто делает паузу, чтобы накопить оружие и войска для новой, более сильной атаки.

"Перемирие" на 9 мая

На днях росСМИ со ссылкой на Кремль заявили о том, что Путин объявляет трехдневное "перемирие" на 9 мая. Оно якобы будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это заявление, подчеркнул, что Кремль хочет тишины на время проведения парада в Москве. Он отметил, что основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней.

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