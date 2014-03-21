Китай может аннексировать Дальний Восток России - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге высказал экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

“Что будет мешать Китаю лет через 10-15 использовать такой же принцип для защиты китайскоговорящих граждан, а их там миллионы, на Дальнем Востоке”, - сказал Смешко.

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Как сообщал УНИАН, Россия аннексировала Крым под предлогом защиты прав русскоязычного населения полуострова.

После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.