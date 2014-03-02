Южная Корея предложила сделать воссоединения семей регулярными

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе предложила властям КНДР проводить воссоединения корейских семей на регулярной основе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По мнению Пак Кын Хе, воссоединения семей больше не должны быть особенным событием, поскольку «этим пожилым корейцам осталось не так много времени». Она также выразила уверенность, что члены разделенных семей из Северной Кореи, как и их южные родственники, нуждаются в «облегчении боли и агонии».

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С обращением к властям КНДР Пак Кын Хе выступила в 95-ю годовщину декларации о независимости Кореи, принятой корейскими повстанцами 1 марта 1919 года, в период японской оккупации. Последовавшая за этим попытка восстания была жестоко подавлена. Освобождение Кореи произошло лишь в 1945 году после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Ранее, 25 февраля, Пак Кын Хе выступила с инициативой создания «комитета по подготовке к объединению» с КНДР.

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Встреча членов семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, прошла 20—25 февраля в северокорейском туристическом регионе Кымгансан. Незадолго до этого Пхеньян угрожал отменить мероприятие из-за проведения в регионе совместных учений США и Южной Кореи. 27 февраля, в разгар учений, КНДР запустили в направлении Японского моря как минимум четыре ракеты малой дальности.

Предыдущее воссоединение семей прошло в 2010 году. В сентябре 2013 года должна была состояться новая встреча, но КНДР отменила ее за несколько часов до начала. Всего с 1985 года страны провели 19 таких встреч.