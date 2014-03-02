В Денвере 104 автомобиля столкнулись из-за снегопада

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные власти, на оживленном шоссе столкнулись 104 автомобиля.

Читайте такжеВ Канаде из-за снегопада столкнулись около 100 автомобилейПричиной аварии стали сложные погодные условия: в Денвере шел сильный снег. Автомобильное движение на трассе, где произошло ДТП, было перекрыто в течение пяти часов. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.