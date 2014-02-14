Президент Казахстана требует создать «рай для инвесторов»

Правительству Казахстана необходимо начать создавать условия для привлечения инвесторов, в противном случае будет назначен другой состав кабинета министров. Об этом, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на ИА «Новости-Казахстан», заявил глава республики Нурсултан Назарбаев.

Президент раскритиковал правительство на расширенном заседании 14 февраля. Он потребовал перейти от слов к делу в поиске инвесторов. «Хватит болтать! Если мы хотим создать условия, рай для инвесторов, так давайте их создадим», — заявил Назарбаев. По словам президента, привлечение инвестиций должно стать главным вопросом для правительства.

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Неделю назад Назарбаев предложил переименовать Казахстан в «Қазақ елі» («Казахский народ»). Таким образом власти намерены отмежеваться от других азиатских государств, в названии которых присутствует окончание «стан», чтобы привлечь в страну больше иностранных инвесторов. В западных СМИ азиатские государства, которые ранее входили в СССР (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан), часто упоминаются как «пять станов» (five stans).

В конце 2012 года Назарбаев заявлял, что со времени обретения независимости в экономику Казахастана было привлечено почти 160 миллиардов долларов прямых инвестиций. Иностранцы В Казахстане инвестируют в первую очередь в крупные нефтегазовые проекты.

Президент Казахстана потребовал активизировать поиск инвесторов на фоне девальвации. 11 февраля Нацбанк страны отказался от поддержки тенге и в результате курс доллара вырос почти на 20 процентов до 185 тенге. Регулятор пояснял, что одной из причин девальвации стал вывод капитала из Казахстана.