В Боливии из-за сильнейших дождей погибли около 50 человек, разрушены до 2 тысяч домов

Число погибших в результате сильнейших дождей в Боливии достигло 48, власти объявили в четверг наивысший, красный, уровень тревоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

По данным национальной метеорологической и гидрологической службы Боливии, в ближайшие дни мощность ливней усилится, к тому же их будут сопровождать сильные электрические бури.

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Тревога объявлена на территории департаментов Санта-Крус, Кочабамба, Ла-Пас и Бени. Власти предупреждают также о том, что в этих местах может сильно подняться уровень рек.

Из-за стихии без вести пропали 15 человек, разрушены более 1,8 тысячи домов, погибли тысячи гектаров сельхозугодий.